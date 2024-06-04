Бесплатный аудиогид расскажет татарстанцам о «чайной столице» России

МТС, цифровая экосистема, запустила бесплатный путеводитель по таинственным и загадочным местам Кунгура. Аудиогид «Городские легенды Кунгура» познакомит с историей кунгурских особняков и храмов, расскажет легенды подземелий и пещер. Цифровой путеводитель доступен абонентам любых операторов в приложении МТС Live.

Кунгур – старинный торговый город, некогда «чайная столица» России. Благодаря многочисленным купеческим домам, сохранившимся до наших дней, Кунгур можно назвать настоящим музеем под открытым небом. Его история насчитывает более трёх столетий, а одна из главных природных достопримечательностей – Кунгурская ледяная пещера – известна на всю страну. Маршрут аудиогида начинается от Краеведческого музея на улице Гоголя и проходит по главным историческим местам города, включая особняки Хлебниковых, Дубининых, Преображенский и Тихвинский храмы.

Путеводитель расскажет жителям и гостям города об истории «Усадьбы с провалом» на улице Гагарина, о преданиях, благодаря которым в Кунгуре есть Дом с кикиморой, объяснит, почему в народе особняк Шишигиных больше известен как «Дом с кладом», и познакомит с легендой Ледяной горы. Аудиогид включает в себя четырнадцать точек маршрута.