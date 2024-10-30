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Банк ДОМ.РФ оценил спрос предприятий на стройматериалы

Банк ДОМ.РФ проанализировал, какие строительные...

Фото: freepik.com

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Банк ДОМ.РФ проанализировал, какие строительные материалы чаще всего покупают подрядные и субподрядные организации. Больше всего заявок предприятия направили на приобретение цемента, штукатурки, утеплителя, керамической плитки и плиточного клея, по данным за сентябрь-октябрь 2024 года.

Регионы лидеры по количеству поставок стройматериалов: Казань и Московский регион (19%), Самара (17%), а также Ленинградская область, Уфа и Новосибирск.

Больше половины предприятий, приобретающих стройматериалы, занимаются строительством жилых и нежилых зданий, 17% – оптово-розничной торговлей, 8% – ремонтными работами, 3% – производством.

«Банк ДОМ.РФ как часть госкорпорации по развитию жилищной сферы активно взаимодействует с участниками строительного рынка, в том числе подрядными и субподрядными организациями. В сентябре мы совместно с крупнейшим ритейлером строительных материалов компанией Лемана ПРО запустили проект для поддержки предпринимателей «Стройка для своих». Клиенты Банка ДОМ.РФ-юридические лица получили индивидуальные условия и решения при поставках стройматериалов, экспертизу и сопровождение проектов. Мы видим, что клиенты проявляют большой интерес к нашему проекту: в октябре количество его участников выросло вдвое относительно предыдущего месяца», – рассказала руководитель подразделения «Малый и средний бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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