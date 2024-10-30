Банк ДОМ.РФ оценил спрос предприятий на стройматериалы

Банк ДОМ.РФ проанализировал, какие строительные материалы чаще всего покупают подрядные и субподрядные организации. Больше всего заявок предприятия направили на приобретение цемента, штукатурки, утеплителя, керамической плитки и плиточного клея, по данным за сентябрь-октябрь 2024 года.

Регионы лидеры по количеству поставок стройматериалов: Казань и Московский регион (19%), Самара (17%), а также Ленинградская область, Уфа и Новосибирск.

Больше половины предприятий, приобретающих стройматериалы, занимаются строительством жилых и нежилых зданий, 17% – оптово-розничной торговлей, 8% – ремонтными работами, 3% – производством.