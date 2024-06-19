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АО «Транснефть – Прикамье» провело учение на подводном переходе трубопровода через реку в Татарстане

Специалисты АО «Транснефть – Прикамье» провели плановое учебно-тренировочное занятие (УТЗ) на подводном переходе магистрального нефтепровода Холмогоры – Клин через р. Кисьмесь в Республике Татарстан.

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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Специалисты АО «Транснефть – Прикамье» провели плановое учебно-тренировочное занятие (УТЗ) на подводном переходе магистрального нефтепровода Холмогоры – Клин через р. Кисьмесь в Республике Татарстан.

Цель – проверка готовности сил и средств для устранения аварий, инцидентов, отказов и их последствий, совершенствование практических навыков и знаний персонала по оперативной локализации и ликвидации последствий возможной чрезвычайной ситуации, проверка работоспособности оборудования.

По легенде УТЗ на ППМН было зафиксировано «снижение» давления ниже допустимого, после чего диспетчер «остановил» транспортировку нефти на участке трубопровода. Были оповещены оперативные и диспетчерские подразделения, служба безопасности Казанского районного нефтепроводного управления, а также контрольные и надзорные организации.

Силами патрульной группы нефтеперекачивающей «Ковали» был обнаружен и огражден участок «аварии», определены зоны распространения и приняты меры по предотвращению возможного возгорания. Основной комплекс работ выполнялся на трех рубежах локализации с привлечением персонала профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований, центрально-ремонтных служб НПС «Ковали», «Студенец», «Тиньговатово», а также линейной производственно-диспетчерской станции «Лазарево».

Условная авария на подводном переходе магистрального трубопровода была оперативно устранена. Было использовано около более 1 тыс. м боновых заграждений. В течение всего УТЗ работники лаборатории эколого-аналитического контроля осуществляли мониторинг почвы, поверхностных вод и атмосферного воздуха.

В тренировке приняли участие 55 человек, было задействовано различное оборудование и спецтехника, в том числе, автотранспортная, грузоподъемная и пожарная.

Плановое УТЗ подтвердило слаженную работу и высокую степень готовности персонала, а также оснащенность подразделений современными средствами и всем необходимым оборудованием. Все этапы по локализации и ликвидации последовательно отработаны, поставленные задачи выполнены своевременно и в полном объеме. Действия персонала получили положительную оценку наблюдателей.

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