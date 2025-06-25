«Магнит» и Билайн внедрят цифровые продукты и сервисы для улучшения клиентского опыта в магазинах

Билайн и группа компаний «Магнит» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве, нацеленное на повышение эффективности цифровых коммуникаций сети магазинов «Магнит» с клиентами по всей стране.

В рамках сотрудничества компании планируют разработать цифровые продукты и сервисы, которые в том числе улучшат качество покрытия сотовых операторов на объектах «Магнита»: в магазинах розничной сети, распределительных центрах, на производствах собственных торговых марок и т. д. в 72 регионах присутствия.

Это позволит «Магниту» совершенствовать клиентский опыт, растить удовлетворенность клиентов и привлекать больше онлайн-платежей. Кроме того, это повысит удобство работы персонала во внутренних ресурсах и упростит ведение отчетности, то есть поспособствует снижению издержек.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Магнит» нацелен на улучшение качества обслуживания клиентов и рост коммерческой эффективности розничной сети, которые в настоящее время невозможны без цифровой инфраструктуры. Технологии и сервисы Билайна призваны обеспечить надежную базу для ее поддержки и развития, а также для внедрения новых цифровых продуктов, в том числе на базе искусственного интеллекта».