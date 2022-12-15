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Жители Татарстана могут купить бытовую технику к Новому году без первоначального взноса

Новая услуга сервиса POS-кредитования от Сбербанка теперь доступна покупателям интернет-магазина Корпорация «Центр» на территории всей страны. POS-кредитование – это предоставление моментального займа покупателям прямо на сайте интернет-магазина. Для того, чтобы им воспользоваться, покупателю больше не нужно заполнять анкету, подписывать бумажный договор или предъявлять какие-либо документы для оформления кредита на покупку бытовой техники, достаточно просто иметь дебетовую карту Сбербанка с подключенным сервисом «Мобильный банк». Весь процесс занимает несколько минут, при этом не требуется первоначальный взнос, а покупатель может самостоятельно выбрать срок и сумму ежемесячного платежа. Услугой можно воспользоваться, если сумма покупки составляет от 3000 руб., до 300 000 руб., при этом срок кредита варьируется от трех до тридцати шести месяцев.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«POS-кредитование для интернет-магазинов – это способ повышения оборота и привлечения новых покупателей, а также дополнительная возможность увеличения количества продаж. Данный сервис ускоряет процесс покупок и делает его еще более удобным для клиентов. Главное преимущество продукта – это быстрый и полностью безбумажный процесс оформления».

Марина Рейхнер, руководитель отдела потребительского кредитования Корпорации «Центр»:

«Для Корпорации «Центр» сотрудничество со Сбербанком в сфере POS-кредитования – это большой, значимый, интересный проект. На сайте KCENTR.RU для наших покупателей доступен удобный и быстрый сервис кредита от Сбера. Наша компания совершенствуется для вас в сфере кредитования. Впереди большие перспективы и планы»

Специально для развития линейки POS-продуктов Сбербанк запустил кредитный маркетплейс «Покупай со Сбербанком». Это удобный сервис онлайн-кредитования, который объединяет клиентов, партнеров и финансовые организации в рамках процесса оформления покупки в кредит, а также в рассрочку без переплаты. Сервис, запущенный в декабре 2018 года, активно развивается, совершенствует технологии и расширяет партнерскую базу.

Напомним, в настоящий момент, к сервису кредитования POS-online подключено более 70 торговых точек по всей республике Татарстан.

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