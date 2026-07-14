Экономика

Запасы нефти в SPR США упали до минимума с 1983 года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Объём сырой нефти в Стратегическом нефтяном резерве (SPR) США сократился за неделю на 3 млн баррелей, достигнув 316,5 млн баррелей. Это рекордный минимум с апреля 1983 года, сообщает Минэнерго США.

Снижение связано с планом стран МЭА по высвобождению 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов, из которых США должны предоставить 172 млн. С конца февраля из SPR уже изъято 98,9 млн баррелей.

Общий объём нефти в США, включая коммерческие хранилища и стратегический резерв, на 3 июля составил 730,8 млн баррелей — на 123,9 млн меньше прежнего уровня и самый низкий показатель с 1984 года.

Однако реальная доступность SPR ограничена: более четверти законсервированных объёмов технически невозможно извлечь из-за износа оборудования. Резервуары деформированы, насосные системы вышли из строя. По оценкам, около 25% нефти заблокированы в геологических пластах.

Фактическая мощность по откачке сырья не превышает 61% от проектной, а по приёму новых партий — 56%. Таким образом, значительная часть оставшихся запасов остаётся недоступной.

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