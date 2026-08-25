Экономика

«Займер» предложил акционерам дивиденды 4,86 рубля на акцию

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Микрокредитная компания «Займер» сообщила, что совет директоров рекомендовал акционерам направить на дивиденды 486 млн рублей. Выплата на акцию составит 4,86 рубля — это вся чистая прибыль компании за второй квартал 2026 года.

Вопрос о выплате рассмотрят акционеры на собрании 29 сентября. Реестр лиц, имеющих право на дивиденды, закроют 10 октября.

По отчетности «Займера», чистая прибыль группы по МСФО в апреле—июне достигла 484 млн рублей, что на 11% выше первого квартала. За полугодие показатель снизился до 920,5 млн рублей с 1,86 млрд рублей годом ранее.

В июне «Займер» купил 50% оператора платежной системы «Бэст», имеющей статус национально значимой платежной системы ЦБ РФ. В компании заявляли, что это позволит запустить переводы и займы для иностранных граждан.

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