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Заботу о будущей пенсии нельзя откладывать

Заботу о будущей пенсии нельзя откладывать

unsplash.com

Все люди разные, но у большинства есть схожее желание – чтобы выход на пенсию не сильно повлиял на привычный уклад жизни. Как сделать мечту реальностью, рассказали те, кто уже позаботился о своей пенсионной «финансовой подушке».

Оксана Вячеславовна:

«Мне 48 лет. До пенсии, казалось бы, еще далеко. Но я недавно прочитала, что при выходе на пенсию от моего дохода останется лишь 30%, и испугалась. Я сейчас ни в чем себе не отказываю и хотелось бы, чтоб с выходом на пенсию моя жизнь не сильно поменялась. Стала искать в интернете, реально ли накопить на достойную пенсию, и узнала, что можно открыть свой индивидуальный пенсионный план – специальный продукт для долгосрочных накоплений. С его помощью удобно формировать свою персональную пенсию в дополнение к выплатам от государства. Там же на сайте Сбербанка рассчитала свою будущую пенсию по индивидуальному пенсионному плану с помощью специального калькулятора.

В Сбербанк Онлайн я узнала, что индивидуальный пенсионный план от СберНПФ можно открыть прямо в приложении и за несколько минут сделала это. А чтобы не забывать регулярно пополнять, настроила автоплатёж. Также из дополнительных плюсов ИПП — возможность получать негосударственную пенсию раньше выплат от государства на 5 лет. То есть уже через 7 лет я могу оформить свою негосударственную пенсию, а мой супруг — в 60».

Алевтина Николаевна:

«У меня есть дополнительный источник дохода – в наследство от сестры досталась квартира, которую я сдаю. Конечно, приходится держать в уме обязательные расходы: поддержание квартиры в хорошем состоянии, уплата налогов – то есть постоянно этому уделять время. Но это того стоит, ведь я практически не заметила выхода на пенсию, продолжаю жить, как раньше: путешествую, хожу в театры, даже внучке смогла оплатить учебу на права. Недавно узнала, что Сбер повысил возраст, тех, кто может взять ипотеку, вот думаю, не поменять ли мне старую квартирку на новую. А если всем этим трудно станет заниматься, квартиру всегда можно продать, что тоже даст прибавку к пенсии».

Михаил Васильевич:

«Еще до выхода на пенсию мы с супругой открыли вклад специально для будущих накоплений на пенсию. Когда вышли на пенсию мы могли забрать всю сумму вклада вместе с процентами или только проценты, а сам вклад открыть на новых условиях: с выплатой процентов каждый месяц. Мы выбрали второй вариант. Правда однажды у нас был большой соблазн досрочно снять деньги, очень уж хотелось поменять машину, но справились так. Ведь так можно было потратить свою прибавку к будущей пенсии, ещё не выйдя на нее. Зато сейчас денег хватает не только на себя, но и можем хорошие подарки детям и внукам делать».

Какой способ накопить на пенсию выбрать, решать вам, главное следовать основному правилу — откладывать регулярно. Долгосрочные личные накопления помогут сформировать прибавку к гарантированной пенсии от государства и поддерживать достойный уровень жизни после завершения трудовой деятельности.

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