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За два месяца клиенты банка «Открытие» создали более 7,5 тысяч финансовых «семей»

За два месяца клиенты банка «Открытие» создали более 7,5 тысяч финансовых «семей»

Фото предоставлено пресс-службой банка "Открытие"

За первые два месяца с момента запуска сервиса «Семья», который позволяет объединять членов семьи в общую группу и получать за это бонусы, в банке «Открытие» появилось около 6 тысяч новых клиентов. Действующие и новые клиенты создали более 7,5 тысяч финансовых «семей» и получили за это вознаграждение в виде бонусов порядка 15 млн рублей.

В «Семье» банка «Открытие» можно совместно быстрее накапливать бонусы, делиться ими с другими участниками и компенсировать крупные покупки. Члены финансовых «семей» за два месяца совершили почти 9 тысяч переводов на 13 млн бонусных рублей. Максимальная сумма перевода составила 84 тысячи бонусов: их клиент потратил на компенсацию различных бытовых покупок. «Средний чек» перевода в рамках «Семьи» – чуть больше 1,4 тысячи бонусов.

Максимальное число участников «Семьи» – четыре человека. Для пользования сервисом необходимо иметь карту Opencard. Если член семьи не является клиентом банка, организатор группы может пригласить его, направив уникальную ссылку для оформления бесплатной дебетовой Opencard. Приглашающий получает вознаграждение по 1 000 рублей за каждого члена семьи, оформившего карту, и дополнительно 500 бонусных рублей за первого нового клиента банка. Новый клиент банка получает 500 бонусных рублей на свой бонусный счет. Таким образом, за создание «Семьи» можно получить вознаграждение до 5 000 рублей: 3 000 рублей на счет и 500 бонусных рублей на бонусный счет приглашающему, а также 1500 бонусных рублей приглашенным. Для круглосуточной поддержки финансовой «Семьи» действует приоритетная линия в call-центре банка.

Новый сервис «Семья» банк «Открытие» запустил в сентябре 2022 года. Услуга предоставляется бесплатно действующим и новым клиентам в мобильном и интернет-банке.

Подробнее об услуге можно узнать на сайте банка.

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