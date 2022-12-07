Экономика
· Служба новостей

ВТБ в ПФО увеличил выдачи автокредитов в ноябре на 12%

ВТБ в Приволжском федеральном округе в последний месяц осени оформил почти 2 тысячи автокредитов на сумму, превышающую 1,6 млрд рублей. Это на 12% больше, чем месяцем ранее. За январь-ноябрь 2022 года банк предоставил жителям ПФО порядка 14 тысяч займов на покупку автомобилей на общую сумму более 13,5 млрд рублей. Лидерами по объему выданных средств в округе стали Республика Татарстан (273 млн рублей), Республика Башкортостан (более 244 млн рублей) и Пермский край (239 млн рублей).

В ноябре выдачи автокредитов ВТБ в Татарстане выросли до 273 млн рублей. Всего за 11 месяцев года ВТБ выдал жителям республики более 2,4 тысяч кредитов на покупку автомобилей на сумму свыше 3 млрд рублей. Средний чек автокредита в регионе в ноябре составил 907 тысяч рублей.

В целом по России в ВТБ за январь-ноябрь автолюбители провели свыше 47,5 тысяч сделок примерно на 57 млрд рублей. В ноябре клиенты оформили в банке более 5,8 тысячи кредитов объемом почти на 6 млрд рублей, что на 10% выше результата октября. Средний размер кредита в ноябре составил около 1 млн рублей.

Более половины продаж (54%) по итогам ноября пришлась на новые автомобили. В предпоследний месяц года на их покупку ВТБ выдал россиянам более 3,8 млрд рублей. Наибольшим интересом у заемщиков традиционно пользуются отечественные марки – их доля в выдачах ВТБ за месяц выросла более чем на 6 пп и по итогам ноября превысила 65%. Высокий спрос по итогам ноября отмечен на автомобили Lada – на нее пришлось 6 из 10 кредитных сделок ВТБ в России.

По оценке ВТБ, в ноябре выдачи автокредитов на российском рынке составили 64 млрд рублей, что на 8% превышает результат октября. Таким образом, за 11 месяцев года банки преодолели отметку в 624 млрд рублей, тогда как в прошлом году продажи за аналогичный период достигли 1,1 трлн рублей. В декабре ВТБ ожидает дальнейший рост активности заёмщиков, который позволит рынку довести выдачи до 670 млрд рублей по итогам года.

Следующая новость ↓

Популярное

Новый год близко: пройди тест и узнай, какой подарок ты заслуживаешь

Погода

день назад

Кошмар перед Рождеством. Синоптики дали пугающий прогноз на новогодние праздники

Редакция помогает

день назад

Цена вопроса от 100 руб.: казанцам рассказали, как легко и быстро решить насущную проблему

https://egeturbo.ru/hist/kursy-ege-istoriya-11-klass

Новости России

день назад

Вот и "ответочка": две мощных волны российских ракет обрушились на Украину после диверсий в Рязани и Саратовской области

Редакция помогает

2 дня назад

Казанским водителям: при поломке авто теперь можно обратиться в несколько автосервисов сразу и выбрать лучшее предложение

Профи - турецкий язык для детей

Общество

день назад

Водителей начнут лишать прав за один предмет в багажнике: ГИБДД будет проверять всех без исключения

Новости России

день назад

Теперь можно: Россия после атак Киева на аэродромы может применить ядерное оружие

Новости России

день назад

В Минобороны России рассказали, как Украина смогла организовать диверсии на двух аэродромах в глубине РФ

Общество

6 часов назад

На Украине в зоне СВО погиб еще один мобилизованный из Татарстана - 29-летний Рамиль Хазиев

Общество

день назад

В Татарстане простились еще с одним погибшим мобилизованным: жене о его смерти сообщили власти
Новости Казани
день назад

В Казани в квартире угарным газом отравились две молодые девушки

В Казани в квартире угарным газом отравились две молодые девушки

Экономика

47 минут назад

Банк «Открытие» запустил для корпоративных клиентов онлайн-сервис по выдаче справок с усиленной электронной подписью

Редакция помогает

день назад

Культовые и популярные, камерные и уютные - заведения Казани, куда не стыдно пригласить

Экономика

52 минуты назад

ВТБ в ПФО увеличил выдачи автокредитов в ноябре на 12%

Новости России

час назад

Микроавтобус столкнулся с грузовиком, перевозившим военных: погибли 16 человек
79 пассажиров, мечтавших улететь на Гоа, застряли в аэропорту Казани: дело в визах

Происшествия

3 часа назад

В Татарстане охранник ЧОП наказал магазинного вора по своему: приковал к трубе и побил

Происшествия

3 часа назад

Спасатели смогли эвакуировать заболевшего туриста из Казани со склона Таганая

Экономика

5 часов назад

Госдума рассмотрит вероятность выплаты россиянам 13-й пенсии в декабре 2022
Казанцы теперь могут купить качественный говяжий коллаген с витамином С - доставка до ближайшего пункта выдачи