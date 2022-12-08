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ВТБ: в 2022 году клиенты в среднем размещали на вклады 560 тыс. рублей

Средний чек срочного депозита у розничных клиентов ВТБ в 2022 году составил 560 тыс. рублей. Растущим спросом пользовались вклады сроком от года – в ноябре на них пришлось свыше трети новых открытий.

По оценкам ВТБ, максимальный средний размер депозитов, открываемых клиентами массового сегмента, был зафиксирован в сентябре и превысил 650 тыс. рублей. Также пиковые значения фиксировались в августе и в марте. Наименьший «средний чек» по вкладам отмечался в мае и в ноябре.

«Традиционно пики активности вкладчиков приходятся на декабрь и март. Как правило, рост спроса на срочные вклады в эти периоды обусловлен сезонными предложениями от банков, а также дополнительными выплатами от работодателей перед праздниками или бонусами по итогам года. Кроме того, в декабре многие формируют бюджет на следующий год и начинают планировать сбережения на крупные покупки. В этом году дополнительным стимулом к размещению средств на классические рублевые депозиты стали рекордные ставки по вкладам в марте, а также перевод в более выгодные рублевые сбережения валютных депозитов», – комментирует Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ.

По оценкам банка, в декабре вместе с традиционным ростом активности вкладчиков продолжит расти спрос на долгосрочные продукты, по которым банки сейчас предлагают максимальные ставки. Росту популярности «длинных» вкладов способствует как расширение горизонтов планирования у населения, так и появление новых выгодных предложений по долгосрочным продуктам. В частности, доходность по новому трехлетнему вкладу «Стабильный» от ВТБ составляет до 9,5% годовых. В ноябре уже каждый третий депозит в ВТБ оформлялся на срок от года и выше, в то время как в третьем квартале на такие вклады приходилась лишь четверть новых открытий.

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