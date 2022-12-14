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ВТБ увеличил выдачу ипотеки в Татарстане на 12%

По итогам ноября заемщики в Республике Татарстан оформили в ВТБ около 900 жилищных кредитов более, чем на 4 млрд рублей. Это на 12% превысило результат за предыдущий месяц. Средний чек составил 4,6 млн рублей.

В ноябре фокус внимания заемщиков в республике сместился в сторону льготных программ. По ним ВТБ провел почти 400 сделок. Объем выдач жилищных кредитов с господдержкой по итогам ноября превысил 2,4 млрд рублей.

Основным спросом клиентов пользовалась "Ипотека с господдержкой-2020". В рамках этой программы ВТБ выдал в Татарстане почти 180 кредитов на 1,1 млрд рублей. По "семейной ипотеке" банк оформил 135 сделок в размере 788 млн рублей.

В целом с начала года более 8,8 тыс. клиентов, проживающих в Татарстане, оформили в ВТБ ипотеку. Общий объем сделок по итогам января-ноября превысил 36,5 млрд рублей.

«В ноябре интерес татарстанцев к жилью в новостройках вырос. На этом фоне увеличился спрос на льготные программы: по итогам месяца на них пришлось порядка 60% от объема выдач ВТБ в регионе. По нашей оценке, в декабре популярность госпрограмм в Татарстане продолжит расти, что связано с возможным завершением "Ипотеки с господдержкой-2020". Клиенты, для которых актуален вопрос улучшения жилищных условий будут стремиться оформить сделки до конца года, поскольку сейчас – самое оптимальное время, чтобы взять ипотеку», – прокомментировала управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина.

В целом по стране за ноябрь ВТБ оформил более 17,5 тысячи жилищных кредитов на сумму около 81 млрд рублей, что на 9% превысило результат предыдущего месяца. Средний чек составил почти 4,6 млн рублей, незначительно увеличившись к уровню октября. Всего с начала года финансирование на покупку недвижимости получили в банке свыше 183,5 тысячи клиентов. Общий объем сделок по итогам января-ноября превысил 834 млрд рублей.

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