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ВТБ: ставки по депозитам сохранятся без изменений до конца года

По оценке ВТБ, сохранение ключевой ставки ЦБ РФ позволит банкам в декабре зафиксировать текущие ставки по вкладам и накопительным счетам, а всему рынку – преодолеть 30 трлн рублей по уровню рублевого портфеля привлеченных средств. Но уже в январе среднерыночные ставки по долгосрочным депозитам могут снизиться до 8 – 8,5 п.п. Об этом заявила Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ.

Как и ожидалось, Центробанк на своем заседании сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Традиционное ускорение инфляционных процессов в России в конце года и повышение ключевой ставки ФРС США оказывают давление на курс национальной валюты. Однако средняя доходность по депозитам на рынке в декабре стабилизируются на текущем уровне вслед за сохранением ключевой ставки. В результате по итогам года портфель рублевых пассивов в российских банках превысит 30 трлн рублей, увеличившись на 8-10% к началу года.

В январе 2023 года средние ставки на рублевом рынке сбережений в целом останутся на существующем уровне. При этом рыночная доходность по коротким вкладам на срок 3-6 месяцев может незначительно вырасти и закрепиться на отметке 7-7,5% годовых, а максимальные ставки по долгосрочным депозитам, напротив, после пикового сезона могут вернуться к доакционному уровню в 8-8,5%. Это будет связано с завершением сезонных предложений от ряда игроков рынка, поэтому до конца года российские вкладчики могут разместить свои средства с большей выгодой. В начале года темпы роста спроса на долгосрочные депозиты могут уменьшиться, и фокус внимания клиентов снова вернется к продуктам со сроком 3-12 месяцев.

ВТБ в четвертом квартале уже провел раунд повышения ставок по сберегательным продуктам, а также запустил трехлетний вклад с повышенной ставкой до 9,5% годовых. Кроме того, в декабре для новых клиентов была повышена до 9% доходность по накопительному счету «Сейф».

В декабре-январе банк планирует сохранить ставки по всем типам классических сберегательных продуктов на текущем уровне. Это позволит вкладчикам получить хорошую рыночную доходность при размещении средств на любой срок, а также оставить часть денег «под рукой» на накопительном счете.

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