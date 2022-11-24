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ВТБ предупреждает об активизации мошенников, использующих Pay-сервисы

Специалисты ВТБ зафиксировали возобновление мошеннических сценариев, в рамках которых злоумышленники просят клиентов подключить стороннюю банковскую карту к Pay-сервисам для бесконтактной оплаты на мобильном устройстве, что упрощает легенду мошенников и позволяет вывести деньги на свои счета.

Злоумышленники от имени финансовых организаций по телефону сообщают о необходимости перевести деньги на якобы безопасный счет для защиты средств клиента. Для этого пользователя просят скачать один из существующих Pay-сервисов и добавить в него данные сторонней банковской карты или счета на мобильном устройстве, якобы «безопасного», а затем – перевести деньги на него. Для этого клиента просят воспользоваться банкоматом с NFC-модулем, через который «жертва» и пополняет счет мошенников.

«До февраля этого года злоумышленники активно использовали Pay-сервисы для хищения средств, но весной из-за технических проблем в их работе такая угроза потеряла свою актуальность. Сейчас российские банки во многом восстановили функционал бесконтактной оплаты, поэтому мошенники стремятся воспользоваться новинками банковских технологий. Распространены случаи когда по просьбе мошенников пользователи открывали удаленный доступ к своим смартфонам с помощью специальных приложений и в результате теряли средства. В очередной раз призываем клиентов с осторожностью относиться к любой подозрительной информации и перепроверять подобные звонки в контакт-центре своего банка», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Специалисты ВТБ советуют не поддерживать беседу с незнакомыми людьми, если звонок кажется вам подозрительным, и не выполнять по их требованию действия, связанные с финансами. В частности, устанавливать приложения, открывать доступ к своему устройству, привязывать чужие банковские карты и счета к своим аккаунтам, и, что особенно важно, переводить денежные средства на неизвестный счет. Сотрудники банков никогда не будут вмешиваться в работу мобильных устройств клиентов. В любой подозрительной ситуации стоит немедленно прервать разговор и позвонить в банк, используя официальные контактные данные, например, по номеру 1000.

По данным ВТБ, число атак мошенников на клиентов банка с начала 2022 года превысило 6,8 млн – это в три раза больше, чем за весь 2021 год. Во второй половине года их активность стала сокращаться, а фокус – смещаться на «гибридные» способы воздействия на клиентов – с одновременным использованием телефонного общения и фишинговых ресурсов. При этом банк фиксирует кратный рост активности интернет-мошенников, в том числе в социальных сетях.

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