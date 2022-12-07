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ВТБ поможет рассчитать положенные соцвыплаты онлайн

ВТБ разработал первый на рынке комплексный сервис для расчета социальных выплат, которые полагаются российским семьям. Его запуск станет очередным этапом внедрения инструментов социального казначейства в ВТБ Онлайн. Клиенты смогут уточнить наличие оснований для получения помощи от государства. Заявление на выплаты можно будет оформить через онлайн-каналы банка в упрощенном режиме.

Чтобы узнать, какие пособия от государства полагаются семье на данный момент, клиенту достаточно будет зайти в раздел Госуслуги в интернет-банке ВТБ, выбрать «Социальный калькулятор» и пройти краткий опрос. Сервис подберет соответствующие ситуации выплаты и рассчитает их сумму, а также проинформирует о подходящих продуктах ВТБ (например, страховании) или полезных сервисах от Госуслуг (например, запись в кружок или секцию для ребенка). Все взаимодействие с ним занимает не более десяти минут. В ближайшее время услуга также станет доступна в мобильном приложении на Android.

Из раздела «Социальный калькулятор» клиенты ВТБ смогут перейти в соответствующий раздел на портале Госуслуг для оформления заявления на пособие. Реквизиты счета для его зачисления при переходе из ВТБ Онлайн загрузятся автоматически – это позволит сократить время заполнения заявки вдвое.

«В этом году ВТБ запустил стратегическую инициативу «Семейный капитал». Она включает в себя собственные программы банка по финансовой и нематериальной помощи семьям в различных жизненных ситуациях, а также предусматривает предоставление им услуг в доступном цифровом формате и взаимодействие с госорганами для упрощения доступа к программам соцподдержки. Новый сервис стал очередным этапом в реализации федерального проекта «Социальное казначейство» на электронных площадках банка. В России для граждан действует более трехсот различных видов льгот. При этом единого «окна», где каждый человек мог бы быстро узнать о положенных ему пособиях, рассчитать их сумму и подать заявление, сегодня нет. Наш новый продукт направлен на упрощение получения доступа к необходимой господдержке. На первом этапе проект ориентирован на помощь семьям с детьми. В дальнейшем мы планируем расширять функционал социального калькулятора и добавлять в него новые льготы и региональные выплаты. По нашим прогнозам, новый сервис будет интересен и востребован среди не менее чем полумиллиона наших клиентов», – отметил Святослав Островский, член правления ВТБ.

Федеральная программа «Социальное казначейство» утверждена Правительством России в 2021 году. Проект - часть государственной концепции цифровой трансформации. ВТБ одним из первых банков начал активно сотрудничать с госорганами в рамках этой программы и ранее уже запустил для клиентов ряд цифровых сервисов в ВТБ Онлайн. На первом этапе пользователям стал доступен Центр социальных выплат, который позволяет узнать о существующих мерах господдержки и перейти на портал Госуслуг для подачи заявления. Кроме того, в мае банк первым реализовал проект по автоподстановке реквизитов счета при оформлении заявлений на получение соцвыплат на Госуслугах, если клиент переходит на портал из ВТБ Онлайн. Также клиенты ВТБ могут указать реквизиты счета карты «Мир» на портале Госуслуг. В дальнейшем на этот единый социальный счет можно будет получать любые пособия без визитов в госорганы и сбора документов: в рамках социального казначейства государство будет зачислять на него средства в проактивном режиме, если наступят соответствующие основания. На сегодняшний день пользователи оформили более 50 тысяч единых соцсчетов.

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