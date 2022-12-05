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ВТБ первым запускает Mir Pass для доступа в бизнес-залы аэропортов и ж/д вокзалов

С 5 декабря ВТБ первым из банков запускает для клиентов Private Banking и «Привилегия» новый сервис Mir Pass, который позволит владельцам премиальных карт Mir Supreme бесплатно посещать бизнес-залы аэропортов и ж/д вокзалов России и за рубежом.

«В любой ситуации мы стремимся сохранять высокий уровень обслуживания, поэтому рады первыми представить совместную программу с платежной системой «Мир» – Mir Pass, единственную альтернативу ушедшему из России Priority Pass. Это более 100 бизнес-залов в аэропортах и ж/д вокзалах, доступных нашим клиентам, и мы планируем расширять географию, в том числе за счет зарубежных направлений. Уверен, услуга будет интересна и востребована, особенно накануне новогодних праздников», - прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегии» ВТБ.

«В сегодняшней ситуации одной из самых актуальных задач платежной системы «Мир» остается создание и развитие технологичных сервисов, востребованных как у банков, так и у держателей карт. Наше новое решение, которое сегодня предлагает своим клиентам один из крупнейших эмитентов карт «Мир», будет доступно владельцам Mir Supreme в удобном цифровом формате и позволит посещать бизнес-залы без предъявления карты», - отметил Дмитрий Бувин, коммерческий директор платежной системы «Мир».

Сервис Mir Pass создан на основе международного оператора бизнес-залов ON PASS. После простой регистрации через сервисы ВТБ Онлайн и «Привет, Мир!» клиенту Private Banking и «Привилегия» станет доступен специальный QR-код, который нужно будет предъявлять администратору бизнес-зала, входящего в программу ON PASS, даже если карты Mir Supreme в этот момент нет под рукой. Доступ к Mir Pass для VIP-клиентов ВТБ будет безлимитным.

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