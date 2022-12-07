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ВТБ нарастил продажи розничных кредитов на четверть

По итогам ноября розничные клиенты ВТБ оформили более 166 тысяч кредитов на 186 млрд рублей. Спрос заемщиков на четверть превысил показатели октября, а по объему сделок результат продаж стал рекордным в этом году. Всего за 11 месяцев ВТБ выдал свыше 1,3 млн кредитов физлицам более чем на 1,5 трлн рублей.

Основным драйвером продаж в ноябре стали кредиты наличными. Спрос на них в сравнении с октябрем вырос более чем на 40% и вышел на уровень ноября прошлого года – клиенты оформили 143 тысячи кредитов почти на 100 млрд рублей. По итогам 11 месяцев банк выдал более 1 млн кредитов на 638 млрд рублей.

В рамках автокредитования клиенты провели 5,9 тысяч сделок почти на 6 млрд рублей, увеличив результат октября на 10%. В целом по итогам 11 месяцев 47,5 тысячи заемщиков получили автокредиты в банке на 57 млрд рублей. Драйвером выдач выступила государственная программа, по которой около 10 тысяч клиентов ВТБ оформили кредиты почти на 7 млрд рублей с июля этого года. Доля господдержки в продажах ВТБ составляет около 55%.

В сегменте ипотечного кредитования в ноябре ВТБ оформил около 17,6 тысяч сделок почти на 81 млрд рублей, что на 9% выше результатов октября. Рост объемов выдач жилищных кредитов обусловлен сезонным повышением спроса заемщиков и ожиданиями итогового решения по программе ипотеки с господдержкой. В ноябре более 3,7 тысячи клиентов ВТБ оформили по ней кредиты на 22,8 млрд рублей, что на 14% выше результата октября.

На этом фоне доля строящегося жилья в продажах снова стала расти: в ноябре она увеличилась на 3 п.п., и сейчас банк проводит в этом сегменте примерно каждую третью сделку. В декабре тенденция по росту доли новостроек в выдачах продолжится, хотя основной спрос клиентов по-прежнему будет приходиться на рынок вторичной недвижимости.

«В ноябре рынок розничного кредитования вырос после октябрьской паузы. Заемщики вернулись к ранее отложенным покупкам и нарастили спрос во всех ключевых сегментах розничного бизнеса. Мы ожидаем, что в декабре этот тренд продолжится, и за счет сезонного спроса и повышенного интереса к госпрограммам в ипотеке и автокредитах показатель продаж станет одним из самых высоких в этом году. За второе полугодие выдачи розничных кредитов в России превысят 6 трлн рублей, показав прирост более чем в 1,5 раза к показателям первой половины года. Всего по итогам года банки выдадут более 10 трлн рублей кредитов», - комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

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