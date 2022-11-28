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ВТБ: доля вкладов в сбережениях россиян выросла на треть

ВТБ зафиксировал рост доли срочных депозитов в портфеле классических сбережений. С начала года она выросла на почти на треть – до 62%. Это обусловлено возвращением населения к сберегательной модели поведения и выгодными ставками по вкладам.

По данным ВТБ, в ноябре доля срочных вкладов в портфеле классических сбережений банка достигла 62%, увеличившись с 48% на начало года. Одновременно доля накопительных счетов снизилась на 8 п.п.

«Постепенный рост доли депозитов в портфелях российских банков наблюдался в течение всего 2022 года, хотя в прошлом году набирали популярность накопительные счета. Увеличение интереса к срочным продуктам связано с возвращением населения к сберегательной модели поведения, а также с более выгодными ставками по вкладам. Например, с начала октября разрыв между среднерыночными ставками по депозитам и накопительным счетам увеличился вдвое и достиг уровня января – 2,1 п.п. До конца года популярность срочных вкладов среди населения продолжит расти, прежде всего благодаря сезонным спецпредложениям от банков», – прогнозирует Роман Глазов, начальник отдела развития бизнеса и поддержки бизнеса управления «Сбережения» ВТБ.

Одновременно ВТБ отмечает повышенный интерес вкладчиков к «длинным» депозитам, по которым банки устанавливают максимальную ставку. Например, доходность по новому трехлетнему вкладу «Стабильный» достигает 9,5% годовых. В результате в первой половине ноября каждый третий депозит в ВТБ оформлялся на срок от года и выше, в то время как в третьем квартале на такие вклады приходилась лишь четверть новых открытий.

По оценке ВТБ, в 2022 году портфель рублевых вкладов физлиц в России может превысить 30 трлн рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 8-10%. ВТБ традиционно рассчитывает расти быстрее рынка – рублевый портфель классических пассивов банка на конец года составит 4,3 трлн рублей, увеличившись на 18% к началу года.

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