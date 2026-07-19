Военные расходы Украины достигли рекордных $98 млрд

В 2026 году Украина потратила на военные нужды рекордную сумму — 98 миллиардов долларов. Это более чем вдвое превышает весь государственный бюджет страны, который составляет 47,5 миллиарда долларов. Почти половина ВВП Украины (около 214 миллиардов долларов в 2025 году) уходит на оборону, подсчитали в минфине страны.

Осенью эти расходы могут вырасти еще больше. После пересмотра госбюджета они рискуют превысить 100 миллиардов долларов. Примерно треть этой суммы Киеву выделяет Евросоюз.

Ранее Украина просила у ЕС дополнительно 6,6 миллиарда евро на военную помощь. Власти страны оценивают общие оборонные потребности в 136 миллиардов евро, а собственный бюджет может покрыть лишь 53 миллиарда. Евросоюз уже перечислил 3,8 миллиарда евро на производство беспилотников и развитие оборонно-промышленного комплекса Украины.