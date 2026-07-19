Американцы выходят на протесты против дата-центров для ИИ

В США назревает первая общенациональная волна недовольства из-за стремительного строительства дата-центров для искусственного интеллекта. Акции запланированы в 125 городах — инициатором выступила группа HumansFirst. Участники протестов опасаются, что новые объекты приведут к росту тарифов на электричество, перегрузят водные ресурсы и навредят экологии.

Недовольство объединяет американцев с разными политическими взглядами. По данным опроса Reuters/Ipsos, лишь около трети жителей страны поддерживают текущие темпы возведения дата-центров. Активисты требуют прозрачности при согласовании проектов, защиты природных ресурсов и реальной ответственности компаний за свои обещания.

Индустрия заявляет, что стремится быть ответственным участником жизни местных сообществ. Однако в ряде регионов жители уже выражают тревогу по поводу потребления воды и воздействия новых объектов на окружающую среду. Протесты станут проверкой для технологических гигантов, которые активно развивают ИИ-инфраструктуру.