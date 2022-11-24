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В татарстанском отделении Сбера зафиксировали рост спроса на аренду онлайн-касс

Сбербанк Клиенты малого и среднего бизнеса в отделении «Банк Татарстан» все чаще предпочитают брать для своих торговых точек мобильные онлайн-кассы в аренду. С начала года такой услугой воспользовались почти на 10% больше клиентов, чем за аналогичный период прошлого года.

Аренда онлайн-касс позволяет предпринимателям не только оптимизировать затраты на приобретение оборудования, но и решает все вопросы, связанные с установкой и техническим обслуживанием устройств. Предприниматель также страхует себя от риска поломки кассы, в данной ситуации банк заменит неисправную кассу в течении суток и ведение торговой деятельности не остановится.

Банк готов предложить оптимальное техническое решение для бизнеса и настроить на кассе необходимые приложения, в том числе оплату по QR-коду, маркировку любых товаров, передачу данных в ЕГАИС, номенклатурный учет, аналитику и другое.

Руслан Ахатов, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Татарстанские клиенты сегмента МСП предпочитают брать онлайн-кассу в аренду. По статистике - это начинающие предприниматели, и чтобы поддержать их, Сбербанк предлагает несколько разных тарифов на аренду онлайн-касс, начиная от 0 рублей в месяц».

Сбер запустил новый тариф на онлайн-кассы, в рамках которого плата за аренду и обслуживание устройства не взимается. Чтобы воспользоваться тарифом, предпринимателю нужно заключить с банком договор на торговый эквайринг и расчетно-кассовое обслуживание, бесплатный тариф сохранится на каждый месяц, в котором безналичный оборот превышает 80 тысяч рублей.

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