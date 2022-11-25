В Татарстане следом за дизтопливом начал расти в цене бензин

По данным "Татарстанстата", в Татарстане изменились цены на бензин и дизтопливо.

Если несколько недель в последнее время росло в цене только дизельное топливо, то сейчас цены поползли вверх на все виды топлива.

С 14 по 21 ноября в республике цены на топливо выросли на одну копейку. Бензин марки АИ-92 теперь стоит 45,95 рубля за литр, АИ-95 - 49,40 рубля, а АИ-9 - 60,77 рубля.

Стоимость литра дизельного топлива увеличилась на 40 копеек и составляет 53,44 рубля. Отмечается, что цены на бензин ниже показателя декабря 2021 года, а дизель по сравнению с концом прошлого года вырос на 2,55 рубля.

