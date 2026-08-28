Экономика

Убыток «Алросы» по МСФО за полугодие составил 9,54 млрд рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Чистый убыток «Алросы» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие составил 9,54 млрд рублей. Данные опубликованы в отчете на официальном сайте алмазодобывающей компании.

За аналогичный период прошлого года компания получила прибыль в размере 40,6 млрд рублей. Выручка за шесть месяцев снизилась на 33% до 91,73 млрд рублей, а скорректированная EBITDA — на 61% до 14,3 млрд рублей.

Чистый долг вырос на 84% и достиг 112,1 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 3,2x против 1,2x годом ранее, тогда как безопасным считается уровень ниже 3х.

Акции «Алросы» в июле впервые в истории опускались ниже 16 рублей за штуку. На 27 августа их стоимость превысила 18 рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

20 часов назад

Лаваш режу ножницами прямо в яйца: через 10 минут никто уже не вспоминает про бутерброды

Интересное в Казани

13 часов назад

Красивый профиль не главное: как в Казани выбирают хирурга для подтяжки лица

[jkjlysq nevfy

Кулинария

день назад

Пирог в духовке поднимается идеально, а потом резко опадает: одно действие портит всю выпечку

Интересное в Казани

3 дня назад

Алтай в центре Казани: как древняя тюркская мифология ожила в интерьере лаундж-заведения

унитаз инсталляция установка в Казани

Технологии

день назад

Somnia Lab показал интимного робота Love Machine и анонсировал предзаказы

Кулинария

день назад

Рыба разваливается при первом переворачивании: одна ошибка лишает ее красивой корочки

Кулинария

22 часа назад

Баклажан отправляю в духовку целиком: самое интересное начинается, когда разрезаю его пополам

Кулинария

день назад

Яблоки в шарлотку больше не режу: одно движение меняет всю середину пирога

Технологии

день назад

На рендерах показали юбилейный iPhone к 20-летию серии
Экономика
минуту назад

В Татарстане на льготное финансирование промпроектов направили 3,7 млрд рублей

Промышленные предприятия Татарстана могут получ...

Технологии

20 минут назад

МТС и ФПК оснастят поезда усилителями сигнала до конца 2026 года

Интересное в Казани

13 часов назад

Красивый профиль не главное: как в Казани выбирают хирурга для подтяжки лица

Новости Татарстана

час назад

Татарстан представил цифровую экосистему мониторинга на конференции в Казани

Технологии

3 часа назад

СИБУР разработал 65 продуктовых решений для предприятий Татарстана
Эксперт F6 посоветовал покупать школьникам кноп...
Технологии
2 часа назад

Эксперт F6 посоветовал покупать школьникам кнопочные телефоны

Новости Казани

3 часа назад

В Казани ищут источники финансирования для рекультивации полигона на Химической

Технологии

4 часа назад

OpenAI: ИИ-агенты скрывали следы при взломе Hugging Face

Кулинария

4 часа назад

Макароны со вчерашнего ужина не грею: один большой «блин» исчезает со сковороды кусочками
Системы сводных расчётов загрязнения воздуха по...
Новости Татарстана
2 часа назад

Системы сводных расчётов загрязнения воздуха появятся еще в четырёх городах РТ