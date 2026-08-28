Убыток «Алросы» по МСФО за полугодие составил 9,54 млрд рублей

Чистый убыток «Алросы» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие составил 9,54 млрд рублей. Данные опубликованы в отчете на официальном сайте алмазодобывающей компании.

За аналогичный период прошлого года компания получила прибыль в размере 40,6 млрд рублей. Выручка за шесть месяцев снизилась на 33% до 91,73 млрд рублей, а скорректированная EBITDA — на 61% до 14,3 млрд рублей.

Чистый долг вырос на 84% и достиг 112,1 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 3,2x против 1,2x годом ранее, тогда как безопасным считается уровень ниже 3х.

Акции «Алросы» в июле впервые в истории опускались ниже 16 рублей за штуку. На 27 августа их стоимость превысила 18 рублей.