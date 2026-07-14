Товарооборот России и Китая в первом полугодии 2026 года увеличился на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 134,17 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные китайской таможни.

Поставки из Китая в Россию выросли на 28,4%, до 60,6 миллиарда долларов, а российский экспорт в КНР увеличился на 23,3%, до 73,58 миллиарда. Таким образом, двусторонняя торговля остаётся профицитной для России.

Рост товарооборота ускорился в течение года: в первом квартале он составлял 12%, по итогам пяти месяцев — 22,9%. В 2025 году показатель снизился на 6,9% — до 228,1 миллиарда долларов после рекордных 244,8 миллиарда годом ранее. Замедление в 2024 году связывали с угрозой вторичных санкций со стороны США.