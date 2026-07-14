Экономика

Товарооборот России и Китая увеличился на 25,6% в 2026 году

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Товарооборот России и Китая в первом полугодии 2026 года увеличился на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 134,17 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные китайской таможни.

Поставки из Китая в Россию выросли на 28,4%, до 60,6 миллиарда долларов, а российский экспорт в КНР увеличился на 23,3%, до 73,58 миллиарда. Таким образом, двусторонняя торговля остаётся профицитной для России.

Рост товарооборота ускорился в течение года: в первом квартале он составлял 12%, по итогам пяти месяцев — 22,9%. В 2025 году показатель снизился на 6,9% — до 228,1 миллиарда долларов после рекордных 244,8 миллиарда годом ранее. Замедление в 2024 году связывали с угрозой вторичных санкций со стороны США.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Пенсия для женщин в России меняется по правилам: возраст, стаж и важные нюансы, о которых нужно знать

Интересное в Казани

20 часов назад

Почему последствия родов могут проявиться спустя годы: гинеколог из Казани рассказала, на что обратить внимание после 40

перекись водорода в аквариум дозировка

Гороскопы

день назад

Четыре знака зодиака окажутся в особом положении: судьба готовит им полосу везения до конца июля

Новости Татарстана

день назад

В Чистополе ликвидируют последствия стихии

панно на пол из керамогранита в Санкт-Петербурге

Технологии

день назад

Не зависят от погоды: российские ученые разработали уникальный алгоритм

Гороскопы

6 часов назад

Редкий астрологический момент уже близко: пять знаков зодиака вступят в период больших перемен

Кулинария

день назад

Идеальная окрошка начинается с заправки: три варианта, после которых вкус станет совсем другим

Наука

день назад

Учёные нашли след гигантского кенгуру, жившего 6000 лет назад
Здоровье
20 минут назад

В Татарстане выявили 10 случаев клещевого боррелиоза с начала сезона

В Татарстане с начала сезона зарегистрировано 1...

Новости Татарстана

50 минут назад

В Татарстане утвердили единые меры поддержки участников СВО и их семей

Гид по Казани

час назад

Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин

Не у нас

2 часа назад

Священник объяснил, можно ли молиться о похудении

Не у нас

2 часа назад

В РПЦ прозвучало разъяснение, чем грозит ношение одежды умерших близких
Петербургские ученые ускорили выявление антибио...
Наука
3 часа назад

Петербургские ученые ускорили выявление антибиотиков в молоке до 10 минут

Технологии

2 часа назад

ЦИТ РТ приобретает в Татарстан 114 серверов на 2 миллиарда рублей

Кулинария

3 часа назад

Забудьте про майонез и минералку: этот советский маринад превращает шашлык в нежнейшее мясо

Технологии

3 часа назад

В Сеченовском университете обнаружили маркеры ишемической болезни сердца
Ученые доказали: мозг способен к реальной много...
Наука
5 часов назад

Ученые доказали: мозг способен к реальной многозадачности