Экономика

«Татнефть» построит завод по извлечению лития из пластовой воды

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Компания «Татнефть» приступила к строительству предприятия, которое будет добывать литий из попутных вод нефтяных месторождений. Мощность завода составит 30 тысяч тонн сорбентов в год. Об этом сообщил глава компании Наиль Маганов на Нефтяном саммите Татарстана в Альметьевске. По его словам, технология уже готова к промышленному применению. Завод позволит извлекать литий не только из вод, добываемых в Татарстане, но и из других источников.

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