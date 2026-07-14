«Татнефть» построит завод по извлечению лития из пластовой воды

Компания «Татнефть» приступила к строительству предприятия, которое будет добывать литий из попутных вод нефтяных месторождений. Мощность завода составит 30 тысяч тонн сорбентов в год. Об этом сообщил глава компании Наиль Маганов на Нефтяном саммите Татарстана в Альметьевске. По его словам, технология уже готова к промышленному применению. Завод позволит извлекать литий не только из вод, добываемых в Татарстане, но и из других источников.