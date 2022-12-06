Татарстанцам доступен единый инструмент для всех каналов интернет-продаж
Тысячи предпринимателей республики уже успешно ведут розничную торговлю через интернет, причем в 2022 году количество желающих покорить электронные торговые площадки увеличилось вдвое. Продажи в онлайне – самый перспективный инструмент ведения бизнеса. По прогнозам экспертов, к 2025 году до 80% покупок в России будут совершаться в онлайн-формате. Покупатели любят онлайн-шоппинг за быстрый доступ к огромному ассортименту товаров. Продавцы, благодаря сотрудничеству с маркетплейсами, могут значительно расширить географию продаж и оптимизировать расходы.
Быстро и с минимальными затратами начать онлайн-торговлю предпринимателям помогают специализированные платформы. Эти сервисы готовы сопровождать клиента на всех этапах его работы через сайты, на маркетплейсах, в социальных сетях и мессенджерах. Одна из них – inSales, компания группы Сбер.
Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:
«Наша платформа InSales – это единый инструмент для выхода во все каналы онлайн-продаж. С ее помощью любой предприниматель может создать свой интернет-магазин без привлечения программиста и быстро запустить продажи не только на маркетплейсах, но и через сайт и социальные сети. Прием заказов и общение с покупателями из разных мессенджеров происходит в едином окне. Это очень удобно, быстро и выгодно».