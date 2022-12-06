Татарстанцам доступен единый инструмент для всех каналов интернет-продаж

Тысячи предпринимателей республики уже успешно ведут розничную торговлю через интернет, причем в 2022 году количество желающих покорить электронные торговые площадки увеличилось вдвое. Продажи в онлайне – самый перспективный инструмент ведения бизнеса. По прогнозам экспертов, к 2025 году до 80% покупок в России будут совершаться в онлайн-формате. Покупатели любят онлайн-шоппинг за быстрый доступ к огромному ассортименту товаров. Продавцы, благодаря сотрудничеству с маркетплейсами, могут значительно расширить географию продаж и оптимизировать расходы.

Быстро и с минимальными затратами начать онлайн-торговлю предпринимателям помогают специализированные платформы. Эти сервисы готовы сопровождать клиента на всех этапах его работы через сайты, на маркетплейсах, в социальных сетях и мессенджерах. Одна из них – inSales, компания группы Сбер.