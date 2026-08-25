Средние ставки по вкладам до 1,5 лет выросли в топ-20 банках за месяц

Средние ставки по вкладам сроком до полутора лет в 20 крупнейших по объему депозитов физлиц банках выросли за последний месяц на 0,05–0,38 процентного пункта. Об этом свидетельствуют данные индекса маркетплейса «Финуслуги», которые приводит ТАСС.

С 24 июля по 24 августа 2026 года семь банков повысили ставки по трехмесячным вкладам (максимальный рост — 5,5 п.п.), восемь банков — по полугодовым (максимальный рост — 0,8 п.п.), три банка — по годовым и полуторагодовым (максимальный рост — 1,9 п.п.). При этом пять банков снизили ставки на сроках от трех месяцев до полутора лет на 0,2–0,5 п.п.

По длинным вкладам (от двух лет и более) проценты также понизились: пять банков уменьшили ставки на 0,13–1,75 п.п. По состоянию на 24 августа максимальная ставка среди предложений топ-20 составляет 19% по трехмесячному вкладу, минимальная — 7% по трехлетнему.

Индекс «Финуслуг» рассчитывается по ставкам топ-20 банков на вклады в 100 тыс. рублей сроком от трех месяцев до трех лет. В расчет берутся продукты без ограничений по категориям клиентов, а также без участия в акциях и покупки комбинированных продуктов.