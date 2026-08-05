Экономика

Средняя пенсия по старости в России — 27 224 рубля

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Средняя пенсия по старости в России на 1 июля 2...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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По данным Социального фонда РФ, средняя пенсия по старости в России на 1 июля 2026 года составила 27 224 рубля. Сведения обнародованы 5 августа.

Размер выплат различается в зависимости от статуса получателя. Работающие пенсионеры в среднем получают 24,9 тысячи рублей в месяц, а неработающие — 27,85 тысячи. Годом ранее средняя пенсия по старости составляла 25 098 рублей.

Отсрочка оформления пенсии может существенно увеличить выплату. Доцент Финансового университета Игорь Балынин пояснил, что при наличии 127 пенсионных баллов и обращении сразу в 2026 году пенсия составит 29 493,21 рубля, а если отложить обращение на десять лет, то за счёт премиальных коэффициентов выплата достигнет 66 411,46 рубля.

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