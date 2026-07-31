Экономика

Средняя максимальная ставка по вкладам выросла до 12,85%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Банк России сообщил, что средняя максимальная с...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде июля 2026 года увеличилась до 12,85% годовых. Об этом сообщается в материалах Банка России.

Показатель вырос по сравнению с предыдущей декадой: во второй декаде июля он составлял 12,83% годовых, а в первой — 12,79% годовых.

Мониторинг проводится на основе данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка ДОМ.РФ, Московского кредитного банка, Т-банка, ПСБ и Совкомбанка.

Для расчета максимальной ставки ЦБ учитывает вклады, доступные любому клиенту, без капитализации процентов и без дополнительных условий, таких как приобретение инвестиционных паев, открытие инвестиционного счета или оформление инвестиционного и накопительного страхования жизни. Вклады с разделением срока на периоды с разными ставками также не принимаются в расчет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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