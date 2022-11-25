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Сбербанк поможет спрогнозировать спрос для производителей товаров и ретейла

На международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов представил новую разработку Сбербанка — сервис «Прогнозирование спроса на производстве и в ретейле».

Встроенная в сервис модель искусственного интеллекта определяет оптимальный объём товаров для каждой точки продаж либо ожидаемый спрос от дистрибьюторов. В результате снижаются издержки бизнеса, связанные с избытком товаров или их дефицитом на складе или в точке продаж.

Сервис интегрируется с системами компании, благодаря чему бесшовно встраивается в ее бизнес-цикл. Постоянно дообучаясь на актуальных данных, сервис позволяет формировать точный прогноз будущего спроса с детализацией того уровня, который необходим бизнесу: по географии, по каналам продаж, временным периодам и другим параметрам. Использование продукта позволяет обеспечить точность прогнозирования близкую к 100% и в несколько раз сократить ошибки прогнозирования. Так, для ритейлеров это позволяет существенно снизить издержки хранения и списания испорченных товаров, а также повысить выручку бизнеса и оборачиваемость капитала, для производителей – грамотно провести бизнес-планирование и рассчитать объемы необходимого сырья, упаковки и других средств производства.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы видим, как комплексное внедрение AI-сервисов в бизнесе приносит все больший эффект, который подтвержден на практике у наших клиентов и партнеров, поэтому активно развиваем такие продукты. Точное прогнозирование спроса на базе моделей искусственного интеллекта помогает ретейлерам и производителям значительно повышать рентабельность, свою эффективность, снижать расходы и в конечном счете увеличивать количество клиентов, лояльных к компании».

Компания может воспользоваться облачным сервисом по API, либо получить решение «под ключ», интегрированное в бизнес-процессы компании.

Сервис «Прогнозирование спроса на производстве и в ретейле» разрабатывает и внедряет дочерняя компания Сбера ООО «Сбер Бизнес Софт».

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