Розничный портфель ВТБ в Татарстане превысил 140 млрд рублей

По итогам работы за 9 месяцев 2022 года ВТБ в Татарстане увеличил розничный кредитный портфель до 142 млрд рублей. Портфель депозитов клиентов - физлиц составил на 1 октября 83,9 млрд рублей.

Положительная динамика розничного кредитного портфеля была обеспечена за счет роста по направлениям ипотеки, автокредитования и кредитных карт. Ипотечный портфель на 1 октября превысил отметку в 99,1 млрд рублей, увеличившись за отчетный период на 8%. Портфель автокредитов вырос на 4%, до 5,9 млрд рублей. Портфель кредитных карт прирос на 13%, до 2,4 млрд рублей.

За три квартала 2022 года банк выдал жителям республики свыше 16 тысяч кредитов на общую сумму 38,7 млрд рублей. Жилищных кредитов было оформлено 9,7 тысяч на 28,8 млрд рублей, что на 15% выше итогов января – сентября 2021 года. Основная доля ипотечных продаж пришлась покупку недвижимости в новостройках по льготным программам «Ипотека с господдержкой» и семейная ипотека, их доля в общем объеме выдач составила 57%.

Портфель депозитов и средств на текущих и накопительных счетах клиентов – физических лиц за 9 месяцев достиг на 1 октября 83,9 млрд рублей.