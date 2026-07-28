Экономика

Россияне стали меньше откладывать: июльский минимум с 2015 года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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По данным опроса Банка России и фонда «инФОМ», доля россиян, делающих сбережения, в июле обновила минимум с 2015 года, составив 47,9%. За месяц показатель потерял 6,5 процентного пункта, за год — 3,1 п.п.

Параллельно увеличилась доля тех, кто предпочитает тратить средства: до 32,7% (плюс 4,1 п.п. за месяц, 1,9 п.п. за год). Такое перераспределение происходит на фоне роста инфляционных ожиданий — в июле они достигли 14,7% против 12,4% в июне. Оценка реальной инфляции также выросла — с 14,2% до 15,1%.

По словам участников опроса, наиболее заметно подорожали бензин, услуги ЖКХ и медицина.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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