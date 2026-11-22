Специалисты по тестированию программного обеспечения (QA) в Казани могут рассчитывать на зарплату до 320 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит сервис SuperJob по итогам ноября 2026 года.

Среднерыночный доход QA-специалиста в столице Татарстана составляет 150 тысяч рублей. На начальном уровне зарплата варьируется от 55 до 75 тысяч рублей, при стаже от года — 75–110 тысяч, от трех лет и с опытом автоматизации — 110–180 тысяч. Наиболее опытные инженеры, владеющие AI-инструментами и AI-агентами, могут получать 180–320 тысяч рублей.

Для сравнения, в Москве максимальная зарплата достигает 420 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 360 тысяч, а в Екатеринбурге — 340 тысяч.

В обязанности тестировщика входит разработка тест-стратегии, планов и сценариев, проведение различных видов тестирования, регистрация и мониторинг дефектов, подготовка отчетов и взаимодействие с разработчиками и аналитиками. Работодатели требуют знания принципов тестирования, основ администрирования Windows/*nix, понимания разработки ПО и клиент-серверного взаимодействия. На более высоких уровнях необходимы SQL, HTML и CSS, английский для чтения технической документации, инструменты нагрузочного и автоматизированного тестирования, системы контроля версий и контейнеризации.