Производитель грузовиков Man передал российские активы дилеру в Татарстане

Производитель грузовиков и автобусов Man, входящий в группу Traton немецкого автоконцерна Volkswagen, передал активы своей российской дочерней компании дилеру в Татарстане. Об этом сообщает "Интерфакс".

Контроль над стопроцентной долей представительства Man в РФ получило ООО "Ман Трак Челны", зарегистрированное в Татарстане, официальный дилер марки в Казани и Набережных Челнах.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 100% долей российской «дочки» Man находятся в залоге у иностранных юрлиц группы Traton SE, пишет "Реальное время".

Volkswagen в конце октября сообщал, что планирует продать российские активы Man в этом году. Концерн отмечал, что в течение года намерен также продать местные активы конкурента Man в грузовом сегменте — компании Scania, а также бизнес производителя люксовых автомобилей Porsche.