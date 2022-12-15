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Производитель грузовиков Man передал российские активы дилеру в Татарстане

Производитель грузовиков Man передал российские активы дилеру в Татарстане

Фото: auto.ru

Производитель грузовиков и автобусов Man, входящий в группу Traton немецкого автоконцерна Volkswagen, передал активы своей российской дочерней компании дилеру в Татарстане. Об этом сообщает "Интерфакс".

Контроль над стопроцентной долей представительства Man в РФ получило ООО "Ман Трак Челны", зарегистрированное в Татарстане, официальный дилер марки в Казани и Набережных Челнах.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 100% долей российской «дочки» Man находятся в залоге у иностранных юрлиц группы Traton SE, пишет "Реальное время".

Volkswagen в конце октября сообщал, что планирует продать российские активы Man в этом году. Концерн отмечал, что в течение года намерен также продать местные активы конкурента Man в грузовом сегменте — компании Scania, а также бизнес производителя люксовых автомобилей Porsche.

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