Президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил предельные индексы изменения размера стоимости коммунальных услуг в республике. Они установлены на декабрь этого года и весь следующий год.

С 1 декабря индексация платы в Казани за ЖКУ составит 10%. В Набережных Челнах показатель составит 12%. В следующем году повышения не будет.

Для большинства сельских поселений Татарстана предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в декабре составит 9%, для остальных же – 12%.

