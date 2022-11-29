Президент Татарстана Минниханов утвердил повышение платы за коммунальные услуги в республике
Фото: kazan.mk.ru
Президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил предельные индексы изменения размера стоимости коммунальных услуг в республике. Они установлены на декабрь этого года и весь следующий год.
С 1 декабря индексация платы в Казани за ЖКУ составит 10%. В Набережных Челнах показатель составит 12%. В следующем году повышения не будет.
Для большинства сельских поселений Татарстана предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в декабре составит 9%, для остальных же – 12%.