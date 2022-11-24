Экономика
· Служба новостей

Президент РТ Минниханов подписал закон о бюджете Татарстана на 2023 год: как будем жить?

Президент РТ Минниханов подписал закон о бюджете Татарстана на 2023 год: как будем жить?

Фото: tass.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о бюджете региона на 2023 год. Ранее документ утвердил Госсовет республики.

Планируется, что в 2023 году объем доходов Татарстана составит 343,933 млрд рублей. Расходы будут варьироваться на отметке в 371,081 млрд рублей, а дефицит — 27,147 млрд рублей.

Согласно прогнозу, уровень доходов в 2024 году увеличится и достигнет 367,4 млрд рублей. Помимо этого вырастут расходы – 394,6 млрд рублей. Дефицит составит 27,2 млрд рублей.

К 2025 году уровень дохода республики будет составлять 366,9 млрд рублей, а расходов – 394,3 млрд рублей. Дефицит вырастет незначительно и достигнет отметки в 27,3 млрд рублей.

Следующая новость ↓

Популярное

Экономика

20 часов назад

Получат все, кто родился с 1950 по 1994 год: Россиян обрадовали выплатой 17 200 рублей

Новости России

день назад

По 10 000 рублей переведут каждому: Всех, у кого есть карта «Мир», обрадуют с 28 ноября

Не хватает баллов? Помощь с подготовкой к экзаменам в онлайн школе ЕГЭ Турбо

Новости России

14 часов назад

Россия пошла в наступление: ВСУ понесли страшные потери под Артемовском, поток жертв "казался нескончаемым"

Интересное

2 дня назад

В Москву за новогодним настроением: 5 мест, которые окунут вас в сказку

Профи - подготовка к впр по французскому языку

Новости Казани

6 часов назад

Осталось двое детей: первый мобилизованный из Казани погиб в зоне СВО на Украине

Новости России

10 часов назад

В ЛНР вдрызг разбили ту самую 80-ю бригаду ВСУ, бойцы которой казнили российских солдат

Новости мира

14 часов назад

RI: Генерал Суровикин делает все правильно, поэтому Киеву можно продержаться только до весны

Общество

14 часов назад

Россиянка потребовала признать отцом ее ребенка погибшего в СВО мобилизованного мужчину
Новости Казани
12 часов назад

В Казани в детсаду открылся "портал в ад" и поглотил игровой домик на площадке

В Казани в детсаду открылся "портал в ад" и поглотил игровой домик на площадке

Новости Казани

час назад

Новости с передовой: ВС РФ близки к окружению Артемовска и устроили ВСУ "мясорубку", в которой за сутки сгинули более 500 укровоинов

Экономика

3 часа назад

Финансовое расследование ВТБ победило в конкурсе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов

Интересное

3 часа назад

Банк ЗЕНИТ запустил кредит для арендодателей

Новости России

6 часов назад

Названы причины десятикратного увеличения потерь ВСУ: все играет против них
В Казани за 250 миллионов рублей будет построен крематорий

Новости России

6 часов назад

В Кремле высказались о петиции матерей с требованием прекратить спецоперацию на Украине

Интересное

6 часов назад

В селе Мутный Материк впервые появился мобильный интернет

Интересное

7 часов назад

Интерес россиян к «Чёрной пятнице» вырос более чем в три раза
Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в 2023 году