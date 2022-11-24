Президент РТ Минниханов подписал закон о бюджете Татарстана на 2023 год: как будем жить?

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о бюджете региона на 2023 год. Ранее документ утвердил Госсовет республики.

Планируется, что в 2023 году объем доходов Татарстана составит 343,933 млрд рублей. Расходы будут варьироваться на отметке в 371,081 млрд рублей, а дефицит — 27,147 млрд рублей.

Согласно прогнозу, уровень доходов в 2024 году увеличится и достигнет 367,4 млрд рублей. Помимо этого вырастут расходы – 394,6 млрд рублей. Дефицит составит 27,2 млрд рублей.

К 2025 году уровень дохода республики будет составлять 366,9 млрд рублей, а расходов – 394,3 млрд рублей. Дефицит вырастет незначительно и достигнет отметки в 27,3 млрд рублей.