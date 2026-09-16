Экономика

Повышение минимальной пенсии до 50 тыс. рублей сочли экономически нереалистичным

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Повышение минимальной страховой пенсии по старости до 50 тыс. рублей в месяц сейчас экономически нереалистично, поскольку это увеличило бы расходную часть пенсионного бюджета на десятки процентов. Об этом ТАСС 16 сентября сказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук, эксперт президентской платформы «Россия — страна возможностей» Наталья Орлова.

Более адекватным текущим условиям эксперт назвала умеренный рост пенсий за счет индексации и точечных выплат. Ориентир в 50 тыс. рублей, по ее мнению, может стать долгосрочной целью, но двигаться к нему следует поэтапно: первоначально — 30 тыс. рублей, затем повышение в зависимости от наполнения федерального бюджета и Социального фонда.

Кратное увеличение пенсий, которое предлагает «Справедливая Россия», Орлова назвала социально значимым, но экономически нереалистичным в настоящее время. По ее словам, ключевой вопрос — источник выплат.

Ранее депутаты от «Справедливой России» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об увеличении минимальной страховой пенсии по старости до 50 тыс. рублей в месяц.

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