Жителям России рассказали о единовременной денежной выплате в размере 17 200 рублей. Такие средства разово обещают выплатить всем, кто родился в период с 1950 по 1994 год, передает PRIMPRESS.

Информация о новой денежной выплате начала поступать многим россиянам через мессенджеры и социальные сети. Источники пишут, что люди дождались такую выплату, а правительство якобы уже подписало документ о выдаче денег гражданам.

В сообщении людям предлагается перейти по ссылке, чтобы найти свою фамилию на сайте и оформить деньги. Однако специалисты по кибербезопасности призвали россиян ни в коем случае этого не делать. Дело в том, что подобной выплаты для всех родившися при Союзе граждан просто не существует, а информация о таком пособии, по данным полиции, распространяется в Сети в предновогодний период уже не первый год.

Как отмечают специалисты, всех, кто перейдет по такой ссылке, ждет заражение вирусом своего компьютера или смартфона. Мошенники смогут похитить личные данные человека, после чего могут получить доступ к банковской карте и не только. Поэтому эксперты советуют игнорировать такие сообщения, если они будут приходить в различных группах в соцсетях, а официальные указы о тех или иных выплатах всегда можно найти на сайте президента РФ или правительства.