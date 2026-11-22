Казанцы замечают, что цены на одни и те же препараты могут заметно отличаться даже в аптеках одной сети. Например, базовая противовирусная аптечка в одной точке обошлась в 826 рублей, а в другой, расположенной через пару кварталов, — уже в 1267 рублей. Разница составила 441 рубль.

Как пояснила владелец сети аптек Альбина Гайнуллина, на стоимость влияют закупочная цена, условия поставок, конкуренция в конкретном районе, акции и внутренняя политика сети. Часто причина разброса — объем продаж: если лекарство раскупили быстро по старой цене, новая партия может поступить уже по другой. Аренда, проходимость и близость конкурентов тоже влияют на наценку.

По словам заведующей кафедрой маркетинга КФУ Натальи Каленской, аптеки выбирают стратегию: одни делают ставку на минимальные цены и поток клиентов, другие — на удобное расположение, круглосуточный график и широкий ассортимент. На безрецептурные препараты первой необходимости разрыв внутри сети обычно не превышает 50 рублей, а вот на кардиологические и другие курсовые лекарства разница может доходить до 1000 рублей.

Стоимость препаратов из перечня жизненно необходимых регулирует государство, устанавливая предельные отпускные цены и торговые надбавки. При этом 58% россиян, по данным опроса 2025 года, экономят, заказывая лекарства онлайн, тогда как в 2021 году так делали лишь 20%.