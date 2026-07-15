Экономика

Падение в строительстве стало рекордным за десятилетие

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Объем строительных работ в России падает пятый ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Объем строительных работ в России сокращается пятый месяц подряд — это самый длительный спад в отрасли с кризиса 2015–2016 годов. По данным Росстата, за январь – май 2026 года падение составило 7,4%, а ввод жилья упал на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основные причины — снижение спроса на жилье и рост стоимости строительства. Высокая ключевая ставка также давит на отрасль. С 1 февраля начало действовать правило «один льготный кредит на одну семью», что уменьшило выдачу льготной ипотеки, а с октября ожидается ужесточение условий семейной программы. Банки отклоняют 60% заявок на жилищные кредиты.

Падение строительства сказывается на смежных отраслях: производство цемента сократилось на 16,2%, металлоконструкций — на 8,7%, фанеры — на 11,6%. Эксперты связывают восстановление отрасли со снижением ключевой ставки хотя бы до 10%, но такой сценарий вряд ли возможен раньше, чем через один-два года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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