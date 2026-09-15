Orlen списал $394 млн после попытки купить нефть за криптовалюту

Потери польского энергетического концерна Orlen от попытки в 2023 году приобрести нефть у Венесуэлы за криптовалюту в обход американских санкций составили почти $400 млн. Концерну пришлось списать в общей сложности $394 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Сделку пыталась провести швейцарская «дочка» Orlen, отправившая авансы базирующимся в ОАЭ компаниям Hannon International и Gold Mar International Trading. Пока деньги проходили через Дубай, три зафрахтованных польским концерном супертанкера направились в Венесуэлу.

Согласно судовым записям, к середине декабря они достигли венесуэльских вод и бросили якорь недалеко от терминала Хосе — главного центра экспорта нефти в стране. Однако государственная нефтяная компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela заявила, что денег за нефть так и не получила. Танкеры, простояв несколько месяцев в море, ушли порожними.

Спустя более двух лет Orlen пытается вернуть $230 млн, переведенных Hannon International. Дубайская компания заявила, что у нее нет таких средств, пишет FT.