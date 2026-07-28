Экономика

Нефть упала на 8% при потере 5 млн баррелей: Дмитриев указал на манипуляцию

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Цены на нефть рухнули на 8% на фоне реального сокращения поставок, вызванного атаками на саудовскую инфраструктуру. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев публично усомнился в объективности такого падения, назвав его нетипичным и допустив манипуляции рынком. Стоимость Brent опустилась до $86,8 за баррель, а WTI — до $84,7, хотя на прошлой неделе Brent превышала $100.

Дмитриев обратил внимание на аномалию: рынок потерял около 5 млн баррелей в сутки, но котировки упали, а не выросли. «Кто-то манипулирует рынком нефти?» — задался вопросом спецпредставитель президента РФ. Он подчеркнул, что традиционные корреляции между реальными событиями и ценой нарушены.

Падению предшествовали атаки йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» на объекты, обеспечивающие транспортировку саудовской нефти. Саудовская Аравия заявила о перехвате дронов, а судоходство через Баб-эль-Мандебский пролив упало до минимума. Спутниковые данные зафиксировали пожар на крупнейшем НПЗ в Абкайке.

Аналитики отмечают, что рынок делает ставку на адаптацию и дипломатическое решение, а не на эскалацию. Однако физические объёмы поставок из Персидского залива, по данным Kpler, сократились до 15% от довоенного уровня. Эксперты предупреждают: политическая пауза не добавляет баррелей, а каждый месяц сбоя может добавлять $7–8 к цене Brent. Дмитриев оставил вопрос о манипуляциях открытым.

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