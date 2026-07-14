Нефть Brent подорожала до $86,4 впервые с 12 июня

Стоимость нефти Brent превысила $86 за баррель впервые с 12 июня. К 11:05 мск цена сентябрьских контрактов выросла на 3,7% и составила $86,4 за баррель. На бирже NYMEX нефть WTI подорожала на 3,42% — до $80,86 за баррель, впервые с 16 июня преодолев отметку $80. Рост котировок происходит на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Президент США уведомил Конгресс о состоянии войны с Ираном, что позволяет применять военную силу без согласия законодателей в течение 60 дней. Аналитики не исключают дальнейшего роста цен до $95–100 за баррель.