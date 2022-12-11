«Не вздумайте там брать»: Росконтроль предупредил всех, кто ходит в «Пятерочку», «Магнит» и «Ашан»

Российских граждан, которые ходят в популярные супермаркеты и закупаются там продуктами к Новому году, предупредили о важных нюансах. Специалисты Росконтроля дали необходимую инструкцию для такой ситуации. И эксперты уточнили, что и где лучше не покупать в предновогодний период, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказали специалисты, перед Новым годом граждане массово закупаются продуктами, чтобы обеспечить себе праздничный стол и не только. Однако в это же время существует гораздо больший риск, чем в другое время года, попасть на уловки продавцов. Ведь многие магазины ловко манипулируют ценами в этот период. А потому покупатели легко могут попасться на крючок.

Чтобы этого не случилось, в Росконтроле в первую очередь советуют сверять цены на товары в самом супермаркете и на сайте производителя. Ведь магазины, по словам экспертов, любят завышать цены перед праздниками, потом внезапно устраивая распродажи. А производители, наоборот, либо снижают цены, либо же не устраивают никаких акций перед Новым годом.

Именно поэтому специалисты рекомендуют сравнивать цены, и если в одном месте стоимость будет выше, лучше там такой товар не покупать. Также в организации посоветовали по возможности зафиксировать цифры на ценниках в супермаркетах до начала новогодних распродаж, то есть примерно в конце ноября и затем сравнить их с теми показателями, которые будут уже в декабре. Вполне возможно, что большой разницы между этими величинами не будет даже с учетом «шикарной» скидки.

Что касается конкретных походов в магазины, а не заказов онлайн, в Росконтроле порекомендовали россиянам обращать внимание на ценники. Ведь магазины нередко наклеивают новые ценники поверх старых, где цена была даже ниже новой.