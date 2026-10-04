Экономика

Мониторинговый комитет ОПЕК+ и «семерка» обсудят квоты и рынок нефти

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В воскресенье министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рассмотрит текущую ситуацию на рынке нефти и оценит уровень исполнения условий соглашения ОПЕК+. В тот же день запланирована встреча семи стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию. При этом комитет не принимает решения об уровнях добычи: его роль ограничена мониторингом сделки и анализом рыночных условий. Он может рекомендовать альянсу решения по добыче, но в последнее время таких рекомендаций не давал, а также при необходимости созывать внеочередную встречу всех министров ОПЕК+.

С апреля 2025 года «восьмерка» ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир, Оман и ОАЭ) начала постепенно возвращать на рынок сокращенные баррели. В сентябре 2025 года она полностью вышла из добровольных сокращений на 2,2 млн б/с — на год раньше изначального плана. В октябре 2025 года страны ОПЕК+ начали постепенно отказываться от еще одного сокращения добычи на 1,65 млн б/с.

С 1 мая 2026 года, после выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+, формат работает в составе «семерки». В сентябре эти страны завершили выход из добровольного сокращения на 1,65 млн б/с. Первый этап добровольных сокращений был свернут еще в сентябре 2025 года. Таким образом, «добровольцы» ОПЕК+ полностью завершили выход из цикла, вернув за последние полтора года 3,85 млн б/с. До конца года для всех стран ОПЕК+ действуют ранее утвержденные квоты без дополнительных ограничений, общий разрешенный объем добычи участников соглашения составляет 36,206 млн б/с. При этом «семерка» ОПЕК+, несмотря на завершение выхода из добровольных сокращений, продолжит ежемесячные встречи, сообщали в ОПЕК.

Летом агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что «семерка» с сентября и до конца 2026 года приостановит повышение квот на добычу, сосредоточившись на обсуждении квот на 2027 год. За несколько дней до воскресной встречи Bloomberg со ссылкой на источники также писал, что «семерка», вероятнее всего, не изменит план по добыче на ноябрь и сохранит действующие квоты. Вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу 2 октября сообщал журналистам, что в воскресенье «семерка» ОПЕК+ и мониторинговый комитет обсудят состояние рынка нефти, квоты и их исполнение. Об этом сообщает ТАСС.

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