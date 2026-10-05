Экономика

Многодетным семьям трёх регионов расширили льготы на землю и обучение детей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

О новых региональных законах, затрагивающих семейный бюджет, сообщает «Российская газета». В Татарстане многодетные родители смогут вернуть часть денег, потраченных на коммерческое обучение детей в колледжах и техникумах: государство компенсирует 30% стоимости — это около 21 тысячи рублей. На эти цели в 2026 году из бюджета выделят более 32 миллионов рублей, что позволит помочь полутора тысячам студентов получить востребованную профессию.

Во Владимирской области изменился порядок предоставления бесплатной земли многодетным. Теперь власти обязаны выдавать только подготовленные наделы с полноценной инженерной инфраструктурой, тогда как раньше участки нередко доставались в чистом поле без света, воды и подъездных путей. Если в семье рождается тройня, участок дадут вне очереди. Доходы проверять не будут, но прожить в регионе необходимо минимум пять лет.

В Саратовской области усложнили перевод промышленных земель под жилые комплексы и торговые центры. Застройщику придётся доказать, что заводу там больше не место, а новый квартал обеспечат школами, садами и дорогами. Власти намерены остановить появление жилых массивов без социальных объектов на месте градообразующих предприятий, включая Саратовский авиационный завод, чтобы регион не терял рабочие места и налоги.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

21 час назад

В РПЦ объяснили, чем опасно прикосновение к покойнику

Полезное

33 минуты назад

Российские эксперты сообщили о результатах тестирования 5G-роутера

концентрат от клопов

Не у нас

21 час назад

Священник РПЦ рассказа, считается ли грехом рукоблудие

Интересное в Казани

3 дня назад

Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ценами к 2036 году

сборка дронов на заказ в Москве

Технологии

день назад

Redmi Headphones Neo: первые полноразмерные наушники Xiaomi за 4 тыс. рублей

Технологии

15 часов назад

Премию «Глобальная энергия» за 2026 год получили три исследователя

Технологии

14 часов назад

Смартфон тормозит только во время зарядки: причина может скрываться совсем не в аккумуляторе

Технологии

19 часов назад

Смартфон перестал сам подключаться к домашнему Wi-Fi: одна настройка могла незаметно измениться

Не у нас

20 часов назад

Священники пояснили, как самоубийство отражается на родных
Новости Татарстана
5 часов назад

Днем в Татарстане до +11 градусов, дождь и мокрый снег отступят

Прогноз погоды в Татарстане на 5 октября: потеп...

Технологии

33 минуты назад

Вечерние фотографии стали слишком темными: одна функция камеры может испортить даже хороший кадр

Новости Татарстана

49 минут назад

Госсовет Татарстана начал работу над бюджетом на 2027–2029 годы

Новости Татарстана

час назад

Раис Татарстана поблагодарил учителей за труд и наставничество

Не у нас

2 часа назад

Спрос на онлайн-обучение для школьников вырос на 40%
МегаФон: ёмкость аккумулятора не определяет вре...
Технологии
6 часов назад

МегаФон: ёмкость аккумулятора не определяет время работы смартфона

Технологии

2 часа назад

Фотографии внезапно начали съедать память телефона: какую настройку камеры стоит проверить

Технологии

4 часа назад

Androidworld предупредил о вреде разрядки смартфона ниже 20%

Технологии

7 часов назад

На значке мессенджера висит неправильное число сообщений: почему счетчик может «застрять»
Пустые улицы обманывают: 7 мифов об Иннополисе,...
Интересное в Казани
6 дней назад

Пустые улицы обманывают: 7 мифов об Иннополисе, которые рушатся за закрытыми дверями