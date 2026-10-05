Многодетным семьям трёх регионов расширили льготы на землю и обучение детей

О новых региональных законах, затрагивающих семейный бюджет, сообщает «Российская газета». В Татарстане многодетные родители смогут вернуть часть денег, потраченных на коммерческое обучение детей в колледжах и техникумах: государство компенсирует 30% стоимости — это около 21 тысячи рублей. На эти цели в 2026 году из бюджета выделят более 32 миллионов рублей, что позволит помочь полутора тысячам студентов получить востребованную профессию.

Во Владимирской области изменился порядок предоставления бесплатной земли многодетным. Теперь власти обязаны выдавать только подготовленные наделы с полноценной инженерной инфраструктурой, тогда как раньше участки нередко доставались в чистом поле без света, воды и подъездных путей. Если в семье рождается тройня, участок дадут вне очереди. Доходы проверять не будут, но прожить в регионе необходимо минимум пять лет.

В Саратовской области усложнили перевод промышленных земель под жилые комплексы и торговые центры. Застройщику придётся доказать, что заводу там больше не место, а новый квартал обеспечат школами, садами и дорогами. Власти намерены остановить появление жилых массивов без социальных объектов на месте градообразующих предприятий, включая Саратовский авиационный завод, чтобы регион не терял рабочие места и налоги.