Экономика

Минфин Татарстана: 44 миллиарда рублей долга спишут к 2027 году

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Татарстан избавится от 44 миллиардов рублей бюджетных долгов перед федеральным центром. Об этом на парламентских слушаниях по проекту закона о бюджете республики на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов сообщил министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов. Речь идет о масштабной программе, по которой регионам списывают две трети бюджетных кредитов.

Часть обязательств республика уже закрыла. В июне глава республиканского Минфина докладывал о списании 23,7 миллиарда рублей — эти расходы провели в 2025 году. Еще одна волна снижения нагрузки ждет регион в первой половине 2027 года: тогда, по словам министра, спишут 20,9 миллиарда рублей. Итоговая утвержденная сумма амнистии как раз и составляет 44 миллиарда.

Параллельно Татарстан решает судьбу оставшейся трети долга. Федеральное правительство одобряет долгосрочную отсрочку: платежи, которые по графику приходились на 2027–2029 годы, переносятся за пределы 2031-го. Файзрахманов уточнил, что общая сумма этих выплат — порядка 8,5 миллиарда рублей.

Ранее республике удалось отстоять финансирование культуры и продлить многомиллионные гранты для сельских поселений. Объем поддержки оценивался примерно в 438 миллионов рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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