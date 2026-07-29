Экономика

Максимальная прибавка к пенсии работающих пенсионеров в августе составит 500 рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Пенсии работающих пенсионеров с 1 августа вырастут. Прибавка рассчитывается исходя из заработанных за 2025 год индивидуальных пенсионных коэффициентов. Максимальная сумма повышения — три коэффициента, что примерно равно 500 рублям. Также Социальный фонд скорректирует размер накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты: первые увеличатся на 17,3%, вторые — на 19,32%.

Самозанятые, участвующие в программе добровольного страхования с января 2026 года, впервые получат выплаты по больничным. Размер пособия зависит от страхового стажа и выбранной страховой суммы. При стаже более 8 лет выплата за полный месяц составит 24,5 или 35 тыс. рублей, при стаже от 5 до 8 лет — 19,6 или 28 тыс., при стаже менее 5 лет — 14,7 или 21 тыс. рублей, сообщили в Социальном фонде.

С 1 августа запрещается розничная продажа немаркированных остатков товаров легкой промышленности, включая спецодежду, защитные перчатки и головные уборы. Кассы будут блокировать продажу без кодов DataMatrix. Штрафы для должностных лиц и ИП — до 10 тыс. рублей, для юрлиц — до 300 тыс., с конфискацией товара. Повторное нарушение грозит приостановкой деятельности до 90 суток.

Налоговые уведомления по имущественным налогам и НДФЛ с августа начнут автоматически приходить в личный кабинет на Госуслугах. Отдельное согласие больше не требуется, но можно отказаться. Основной канал — личный кабинет ФНС — сохраняется, почтовые отправления остаются резервным вариантом, пояснил адвокат Кирилл Данилов.

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