В Госдуме предложили убрать МФО с рынка займов

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР подготовили законопроект, который предполагает упразднение микрофинансовых организаций как отдельного вида финансовой деятельности. Выдачу займов предлагается передать банкам, сообщает ТАСС.

Документ уже направлен на заключение правительства России и находится в распоряжении агентства. Инициатива также предусматривает запрет для профессиональных коллекторов на взыскание просроченной задолженности граждан.

Для реализации этих изменений предлагается отменить федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Кредитование, согласно проекту, должно перейти к кредитным организациям и регулироваться законодательством о банках и банковской деятельности.

Банкам хотят запретить передавать коллекторам права требования по обязательствам граждан, возникшим из кредитных договоров. Также кредитные организации не смогут передавать профессиональным взыскателям полномочия по работе с такими долгами.

При этом уже возникшие долги списывать не планируется. Обязательства по ранее заключенным договорам сохранятся, однако изменится порядок их взыскания.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что договоры, предусматривающие участие профессиональных коллекторов в возврате задолженности физических лиц, должны быть прекращены.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС заявил, что граждане часто обращаются за микрозаймами в сложных жизненных обстоятельствах, когда им срочно нужны деньги на лекарства, продукты или оплату коммунальных услуг. По его словам, такие займы могут привести к долговой зависимости на долгие годы.

Слуцкий также заявил, что взыскание задолженности может сопровождаться звонками, угрозами и психологическим давлением. Он отметил, что, по позиции ЛДПР, микрофинансовые организации должны покинуть рынок, а коллекторы — лишиться права взыскивать долги граждан. При этом, по его словам, сами долги не отменяются, а кредитор должен работать с заемщиком в рамках закона.