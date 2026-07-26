Экономика

Красная икра подешевела в России на 1-1,5% за полгода

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Снижение цен на красную икру в России. Фото: ба...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Стоимость красной икры в России снизилась в первом полугодии 2026 года. По данным эксперта АКРА Антона Тренина, килограмм деликатеса в июне стоил в среднем 9414 рублей, что на 1–1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Снижение цен эксперт связывает с относительной стабилизацией рынка после резкого скачка в 2024 году. Основной фактор, влияющий на стоимость, — объемы вылова тихоокеанских лососей: в урожайные годы предложение растет, но текущий уровень далек от рекордного.

Для заметного удешевления необходим устойчивый рост сырьевой базы, зависящий от биологии и климата. В базовом сценарии, по словам Тренина, цены останутся на нынешнем уровне, возможна лишь небольшая коррекция в удачные сезоны.

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